У Білорусі затримали 11 людей за «цинічні» коментарі про загиблих на навчаннях російських десантників

У Білорусі затримали 11 громадян за «образливі» та нібито «цинічні» коментарі у соцмережах на адресу двох загиблих російських десантників, які розбилися під час навчальних стрибків на полігоні у Гродненській області.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Білорусі, людей затримували співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

При цьому деякі пабліки у соцмережах публікують відео, на яких показано можливе затримання людей. На одному з них у квартиру цивільного вриваються бійці спецзагону СЗШР зі штурмовим щитом та автоматами.

Затриманих відправили до ізолятора і зараз їх чекає суд. Їм інкримінують статтю про розпалювання соціальної ворожнечі, за що загрожує штраф або позбавлення волі до 5 років. У МВС заявили, що встановили особи понад 50 коментаторів, які були підписниками «екстремістських» Telegram-каналів (наприклад, NEXTA).

У відомстві заявили, що частина коментаторів раніше виїхала з країни до ЄС та США і продовжують писати «цинічні висловлювання». При цьому в МВС запевняють, що встановлені особи — переважно «соціально невлаштовані особи, непрацюючі, хронічні алкоголіки або раніше засуджені».