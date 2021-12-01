В Беларуси задержали 11 человек за «циничные» комментарии о погибших на учениях российских десантниках

В Беларуси задержали 11 граждан за «оскорбительные» и якобы «циничные» комментарии в соцсетях в адрес двух погибших российских десантников, которые разбились во время учебных прыжков на полигоне в Гродненской области.

Как сообщает Министерство внутренних дел Беларуси, людей задерживали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

При этом некоторые паблики в соцсетях публикуют видео, на которых показано возможное задержание людей. На одном из них в квартиру гражданского врываются бойцы спецотряда СОБР со штурмовым щитом и автоматами.

Задержанных отправили в изолятор, и сейчас их ждет суд. Им инкриминируют статью о разжигании социальной вражды и розни, за что грозит штраф или лишение свободы до 5 лет. В МВД заявили, что установили личности более 50 комментаторов, которые являлись подписчиками «экстремистских» Telegram-каналов (например NEXTA).

В ведомстве заявили, что часть комментаторов ранее уехала из страны в ЕС и США и продолжает писать «циничные высказывания». При этом в МВД уверяют, что установленные лица — большей частью «социально неустроенные личности, неработающие, хронические алкоголики или ранее судимые».