У штаті Мічиган 15-річний хлопець відкрив у школі вогонь: троє загиблих, восьмеро поранених

У США, у штаті Мічиган у середній школі 15-річний студент-другокурсник відкрив вогонь — троє дітей загинули, восьмеро отримали поранення.
Про це повідомляє Associated Press.
Інцидент стався в Оксфордській середній школі в Оксфорд-Тауншипі. Поліція намагається встановити мотиви хлопця, однак відомо, що минулого тижня батько придбав йому напівавтоматичний пістолет Sig Sauer (навіщо — невідомо). За даними поліції, хлопець практикувався у стрільбі з пістолета.
Батьки підозрюваного вже навідались до свого сина і порадили не розмовляти зі слідчими. Поліція має отримати дозвіл батьків чи опікуна неповнолітнього підозрюваного на бесіду з ним.
Унаслідок стрілянини загинули троє студентів: 16-річний хлопець і дві дівчини 14 та 17 років. Серед вісьмох постраждалих є один вчитель, інші семеро — це учні, вони шпиталізовані. Через інцидент всі школи округу закрили до кінця тижня.
- У травні у штаті Колорадо чоловік застрелив шістьох людей на вечірці до дня народження через те, що його туди не запросили.
- З початку 2021 року масова стрілянина у США почастішала на 73%, як порівняти з таким самим періодом попереднього року, і кожен новий випадок провокує наступні. Цього року вона стала й більш смертоносною — дослідники зазначають, що ці злочини схожі на заразну хворобу.