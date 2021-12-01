У штаті Мічиган 15-річний хлопець відкрив у школі вогонь: троє загиблих, восьмеро поранених

У США, у штаті Мічиган у середній школі 15-річний студент-другокурсник відкрив вогонь — троє дітей загинули, восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався в Оксфордській середній школі в Оксфорд-Тауншипі. Поліція намагається встановити мотиви хлопця, однак відомо, що минулого тижня батько придбав йому напівавтоматичний пістолет Sig Sauer (навіщо — невідомо). За даними поліції, хлопець практикувався у стрільбі з пістолета.

Батьки підозрюваного вже навідались до свого сина і порадили не розмовляти зі слідчими. Поліція має отримати дозвіл батьків чи опікуна неповнолітнього підозрюваного на бесіду з ним.

Унаслідок стрілянини загинули троє студентів: 16-річний хлопець і дві дівчини 14 та 17 років. Серед вісьмох постраждалих є один вчитель, інші семеро — це учні, вони шпиталізовані. Через інцидент всі школи округу закрили до кінця тижня.