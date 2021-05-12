У США чоловік застрелив шістьох людей на вечірці, тому що його туди не запросили

У штаті Колорадо (США) чоловік застрелив шістьох людей на вечірці до дня народження через те, що його туди не запросили.
Про це пише BBC.
28-річний Теодоро Масіас спочатку вбив свою дівчину, а потім п’ятьох її родичів, які були на вечірці. Після цього він покінчив із життям.
У поліції розповіли, що причиною цього став конфлікт стрільця із сім’єю дівчини. Він був дуже ревнивим, а коли його не запросили на сімейну вечірку, влаштував стрілянину.
- З початку 2021 року масова стрілянина у США почастішала на 73%, як порівняти з таким самим періодом попереднього року, і кожен новий випадок провокує наступні. Цього року вона стала й більш смертоносною — дослідники зазначають, що ці злочини схожі на заразну хворобу.