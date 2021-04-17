У 2021 році кількість випадків масової стрілянини у США суттєво збільшилася. Дослідники порівнюють це з поширенням хвороби

З початку 2021 року масова стрілянина в США почастішала на 73% у порівнянні з таким самим періодом попереднього року, і кожен новий випадок провокує наступні. Цього року вона стала й більш смертоносною — дослідники зазначають, що ці злочини схожі на заразну хворобу.

Про це пише Business Insider.

Масова стрілянина — інцидент, внаслідок якого було застрелено троє або більше людей, не рахуючи самого стрільця. З початку Нового року в США було 147 таких інцидентів, загинули 176 людей. За перші три з половиною місяці 2020 року їх сталося 85 — із 92 жертвами.

«Це хвороба насильства, і це заразно. Одна подія стає фактором ризику для наступної, так само як один випадок коронавірусу стає фактором ризику для наступного», — сказав колишній співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Гері Слаткін.

В останні тижні у США одна масова стрілянина ставалася слідом за іншою. В середині березня стрілець із гвинтівкою AR-15 застрелив 8 людей у кількох спа-салонах Атланти. Два тижні по тому чоловік з такою ж зброєю розстріляв 10 людей у крамниці Колорадо.

15 квітня чоловік із гвинтівкою застрелив 8 і поранив ще кількох людей на складі FedEx в Індіанаполісі. Розслідування усіх інцидентів говорить про те, що часові рамки геть не випадкові — чим частіше люди бачать насильство, тим імовірніше вони сприймуть його як норму і згодом вчинять самі.

«Історично існує мавпування гучних інцидентів із масовою стріляниною. І коли в новинах з’являється інформація про один злочин, це має тенденцію провокувати низку наслідувачів. Одне призводить до іншого і так далі», — сказав директор Центру медицини, здоров’я та суспільства Університету Вандербільта доктор Джонатан Метцель.

За словами науковця, пандемія коронавірусу в 2020 році дещо зменшила тенденцію до вбивств з боку людей, які перебувають на межі здорового глузду та усвідомлюють, що можуть забрати чиєсь життя — кількість людей у громадських місцях помітно скоротилася. Однак від початку нового року вбивства різко почастішали.

За статистикою у США в цьому році від вогнепальної зброї загинули понад 12 тисяч осіб, із них половина — самогубства. Всього кількість жертв пістолетів і гвинтівок може сягати 40 тисяч за рік.

Відомо, що підозрювані в останніх випадках масової стрілянини купували зброю за кілька днів до злочину. Це підштовхує дослідників проблеми до висновку, що обіг зброї необхідно ускладнити — перевіряти біографії покупців, заборонити продаж магазинів великої ємності. Це не вбереже від усіх проявів насильства, однак зупинить імпульсивне використання вогнепальної зброї.