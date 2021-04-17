В 2021 году количество случаев массовой стрельбы в США существенно увеличилось. Исследователи сравнивают это с распространением болезни

С начала 2021 года случаи массовой стрельбы в США участились на 73% по сравнению с таким же периодом предыдущего года, и каждый новый случай провоцирует следующие. Также в этом году они стали более смертоносными — исследователи отмечают, что эти преступления похожи на заразную болезнь.

Об этом пишет Business Insider.

Массовая стрельба — инцидент, в результате которого были застрелены трое или более людей, не считая самого стрелка. С начала Нового года в США было 147 таких инцидентов, погибли 176 человек. За первые три с половиной месяца 2020 их случилось 85 — с 92 жертвами.

«Это болезнь насилия, и это заразно. Одно событие становится фактором риска для последующих, так же как один случай коронавируса становится фактором риска для следующего», — сказал бывший сотрудник Всемирной организации здравоохранения доктор Гэри Слаткин.

В последние недели в США одна массовая стрельба следовала за другой. В середине марта стрелок с винтовкой AR-15 застрелил 8 человек в нескольких спа-салонах Атланты. Две недели спустя человек с таким же оружием расстрелял 10 человек в магазине Колорадо.

15 апреля мужчина с винтовкой застрелил 8 и ранил еще нескольких человек на складе FedEx в Индианаполисе. Расследование всех инцидентов говорит о том, что временные рамки отнюдь не случайны — чем чаще люди видят насилие, тем вероятнее они воспримут его как норму и впоследствии осуществят сами.

«Исторически существует явное копирование громких случаев массовой стрельбы. И поэтому, когда в новостях появляется информация об одном преступлении, это имеет тенденцию провоцировать ряд подражателей. Одно приводит к другому и так далее», — сказал директор Центра медицины, здоровья и общества Университета Вандербильта доктор Джонатан Метцель.

По словам ученого, пандемия коронавируса в 2020 году несколько уменьшила тенденцию к убийствам со стороны людей, находящихся на грани здравого смысла и осознающих, что могут отнять чью-то жизнь — количество народа в общественных местах заметно сократилось. Однако с начала нового года убийства резко участились.

По статистике в США в этом году от огнестрельного оружия погибли более 12 тысяч человек, из них половина — самоубийства. Всего количество жертв пистолетов и винтовок может достигать 40 тысяч в год.

Известно, что подозреваемые в последних случаях массовой стрельбы покупали оружие за несколько дней до преступления. Это подталкивает исследователей проблемы к выводу, что оборот оружия необходимо усложнить — проверять биографии покупателей, запретить продажу магазинов большой емкости. Это не убережет от всех проявлений насилия, однако остановит импульсивное применение огнестрельного оружия.