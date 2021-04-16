В американском Индианаполисе мужчина застрелил 8 человек. Стрелок погиб

В американском Индианаполисе (штат Индиана) на складе компании FedEx неподалеку от аэропорта произошла стрельба — восемь человек погибли, семеро получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают АВС News и WRTV со ссылкой на местных правоохранителей.

Информация о стрельбе поступила в полицию в четверг, 15 апреля, в 23:00 по местному времени. Прибыв на место, правоохранители нашли стрелка мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой.

Очевидцы рассказали, что видели мужчину с автоматом в руках, который вел беспорядочную стрельбу. Один из них заявил, что пострадала его племянница, которая сидела в авто во время стрельбы. «Она сидела на водительском сиденье своей машины, когда началась стрельба. Она получила ранение в левую руку», — рассказал очевидец.

Полиция ничего не сообщает о личности и мотивах стрелка. Имена жертв тоже не называют. Раненых при этом может быть гораздо больше — в больницы обращаются все больше работников склада.