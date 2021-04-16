В американському Індіанаполісі чоловік застрелив 8 людей. Стрілець загинув

В американському Індіанаполісі (штат Індіана) на складі компанії FedEx неподалік від аеропорту сталася стрілянина — вісім осіб загинули, семеро отримали поранення, один з них у важкому стані.

Про це повідомляють АВС News і WRTV з посиланням на місцевих правоохоронців.

Інформація про стрілянину надійшла в поліцію у четвер, 15 квітня, о 23:00 за місцевим часом. Прибувши на місце, правоохоронці знайшли стрільця мертвим. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки.

Очевидці розповіли, що бачили чоловіка з автоматом в руках, який вів хаотичну стрілянину. Один з них заявив, що постраждала його племінниця, яка сиділа в авто під час стрілянини. «Вона сиділа на водійському сидінні своєї машини, коли почалася стрілянина. В неї поранення лівої руки», — розповів очевидець.

Поліція не повідомляє про особу та мотиви стрільця. Імена жертв теж не називають. Поранених при цьому може бути набагато більше — у лікарні звертаються дедалі більше працівників складу.