В США мужчина застрелил шестерых человек на вечеринке, потому что его туда не пригласили

В штате Колорадо (США) мужчина застрелил шестерых человек на вечеринке ко дню рождения из-за того, что его туда не пригласили.
Об этом пишет BBC.
28-летний Теодоро Масиас сначала убил свою девушку, а затем пятерых ее родственников, которые были на вечеринке. После этого он покончил с собой.
В полиции рассказали, что причиной этого стал конфликт стрелка с семьей девушки. Он был очень ревнивым, а когда его не пригласили на семейную вечеринку, устроил стрельбу.
- С начала 2021 года массовая стрельба в США участилась на 73% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и каждый новый случай провоцирует следующие. В этом году она стала и более смертоносной — исследователи отмечают, что эти преступления похожи на заразную болезнь.