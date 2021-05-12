В США мужчина застрелил шестерых человек на вечеринке, потому что его туда не пригласили

В штате Колорадо (США) мужчина застрелил шестерых человек на вечеринке ко дню рождения из-за того, что его туда не пригласили.

Об этом пишет BBC.

28-летний Теодоро Масиас сначала убил свою девушку, а затем пятерых ее родственников, которые были на вечеринке. После этого он покончил с собой.

В полиции рассказали, что причиной этого стал конфликт стрелка с семьей девушки. Он был очень ревнивым, а когда его не пригласили на семейную вечеринку, устроил стрельбу.