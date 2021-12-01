В штате Мичиган 15-летний парень открыл в школе огонь: трое погибших, восемь раненых

В США, в штате Мичиган в средней школе 15-летний студент-второкурсник открыл огонь — трое детей погибли, восемь ранены.
Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в Оксфордской средней школе в Оксфорде-Тауншипе. Полиция пытается выяснить мотивы парня, пока известно, что на прошлой неделе отец купил ему полуавтоматический пистолет Sig Sauer (зачем — неизвестно). По данным полиции, парень практиковался в стрельбе из пистолета.
Родители подозреваемого уже наведались к своему сыну и посоветовали не разговаривать со следователями. Полиция должна получить разрешение родителей или опекуна несовершеннолетнего подозреваемого на беседу с ним.
В результате стрельбы погибли трое студентов: 16-летний парень и две девушки 14 и 17 лет. Среди восьми пострадавших один учитель, остальные семеро — это ученики, их госпитализировали. Из-за инцидента все школы округа закрыли до конца недели.
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