В Україні виявили майже 12 тисяч хворих на коронавірус, померли від нього понад 550 людей

В Україні за добу 30 листопада виявили 11 960 нових хворих на коронавірус, померли від нього 557 людей.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 1 грудня.

Також за минулу добу шпиталізували 3 629 хворих. Загалом з початку пандемії в Україні виявили 3 450 341 випадок коронавірусу, померли від нього 86 532 людини.

Щодо вакцинації, то за добу 30 листопада зробили 233 471 щеплення. Повністю у країні вакциновані 11 279 127 людей.