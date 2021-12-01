В Україні виявили майже 12 тисяч хворих на коронавірус, померли від нього понад 550 людей

В Україні за добу 30 листопада виявили 11 960 нових хворих на коронавірус, померли від нього 557 людей.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 1 грудня.
Також за минулу добу шпиталізували 3 629 хворих. Загалом з початку пандемії в Україні виявили 3 450 341 випадок коронавірусу, померли від нього 86 532 людини.
Щодо вакцинації, то за добу 30 листопада зробили 233 471 щеплення. Повністю у країні вакциновані 11 279 127 людей.
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- 24 листопада Кабінет міністрів запровадив нові обмеження в карантинних зонах. Тепер у «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.