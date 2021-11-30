КСУ призначить нових суддів після завершення термінів Тупицького та Касмініна. У Зеленського це назвали затягуванням часу

У Конституційному суді заявили, що призначать нових суддів, яких визначив президент Володимир Зеленський, тоді, коли з’являться вільні місця за його квотою. Це станеться в 2022 році, коли сплинуть повноваження відсторонених суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Про це пише пресслужба КСУ.

Там зазначили, що згідно з Конституцією президент призначає до складу КСУ шість суддів.

«За період 2013–2018 років президент України призначив на посаду шістьох суддів Конституційного Суду України, повноваження яких не припинено та яких не звільнено з посади на підставах, визначених статтею 149 Конституції України», — йдеться у повідомленні.