Конституційний суд не привів до присяги суддів, яких призначив Зеленський

Конституційний суд України не привів до присяги Олександра Петришина та Оксану Грищук, яких президент Володимир Зеленський призначив суддями за своєю квотою.
Про це з посиланням на джерела повідомили ZN.ua та «Укрінформ». Пізніше це підтвердила представниця Верховної Ради у КС Ольга Совгиря.
Петришин і Грищук мають обійняти посади відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького та його заступника Олександра Касмініна, але на засіданні 30 листопада суд прийняв ухвалу, якою відстрочив приведення до присяги нових суддів до того часу, «поки не зʼявляться вільні посади» у КСУ. За інформацією видань, Конституційний суд ухвалив рішення через «відсутність вакансій суддів КСУ за квотою президента».
Суд виходив із того, що на момент указу Зеленського про призначення двох суддів усі шість місць суддів за президентською квотою були зайняті, а тому голова держави не може призначити нових суддів. Ці шість місць займають судді, призначені різними президентами.
- Зеленський призначив Петришина і Грищук суддями, оскільки в березні 2021 року він скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького і Касмініна. Таким чином, у КСУ звільнилися дві посади за квотою президента. Терміни Тупицького та Касмініна спливають у 2022 році.
- Однак Верховний суд визнав указ Зеленського про відміну указу Януковича незаконним, а в ОП подали апеляцію на це рішення. Відповідно, Тупицький і Касмінін поки що залишаються суддями КСУ, але відсторонені від посад. Однак на їхні місця Зеленський вже призначив нових суддів, що може поставити під сумнів законність і легітимність рішень цих суддів, і, відповідно, рішень всього Конституційного суду. КСУ у відповідь сьогоднішнім рішенням поставив під сумнів правомірність указів Зеленського.