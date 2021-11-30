Конституционный суд не привел к присяге судей, которых назначил Зеленский

Конституционный суд Украины не привел к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, которых президент Владимир Зеленский назначил судьями по своей квоте.

Об этом со ссылкой на источники сообщили ZN.ua и «Укринформ». Позднее это подтвердила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.

Петришин и Грищук должны занять должности отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого и его заместителя Александра Касминина, но на заседании 30 ноября суд принял постановление, которым отсрочил приведение к присяге новых судей до того времени, «пока не появятся свободные должности» в КСУ. По информации изданий, Конституционный суд принял решение «в связи с отсутствием вакансий судей КСУ по квоте президента».

Суд исходил из того, что на момент указа Зеленского о назначении двух судей все шесть мест судей по президентской квоте были заняты, а потому глава государства не может назначить новых судей. Эти шесть мест занимают судьи, назначенные разными президентами.