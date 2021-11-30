Конституционный суд не привел к присяге судей, которых назначил Зеленский

Конституционный суд Украины не привел к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, которых президент Владимир Зеленский назначил судьями по своей квоте.
Об этом со ссылкой на источники сообщили ZN.ua и «Укринформ». Позднее это подтвердила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.
Петришин и Грищук должны занять должности отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого и его заместителя Александра Касминина, но на заседании 30 ноября суд принял постановление, которым отсрочил приведение к присяге новых судей до того времени, «пока не появятся свободные должности» в КСУ. По информации изданий, Конституционный суд принял решение «в связи с отсутствием вакансий судей КСУ по квоте президента».
Суд исходил из того, что на момент указа Зеленского о назначении двух судей все шесть мест судей по президентской квоте были заняты, а потому глава государства не может назначить новых судей. Эти шесть мест занимают судьи, назначенные разными президентами.
- Зеленский назначил Петришина и Грищук судьями поскольку в марте 2021 года он отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина. Таким образом, в КСУ освободились две должности по квоте президента. Сроки Тупицкого и Касминина истекают в 2022 году.
- Однако Верховный суд признал указ Зеленского об отмене указа Януковича незаконным, а в ОП подали апелляцию на это решение. Соответственно, Тупицкий и Касминин пока остаются судьями КСУ, но отстранены от должностей. Однако на их места Зеленский уже назначил новых судей, что может подвергнуть сомнению законность и легитимность решений этих судей, и, соответственно, решений всего Конституционного суда. КСУ в ответ сегодняшним решением поставил под сомнение правомерность указов Зеленского.