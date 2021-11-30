КСУ назначит новых судей по истечении сроков Тупицкого и Касминина. У Зеленского это назвали затягиванием времени

В Конституционном суде заявили, что назначат новых судей, которых определил президент Владимир Зеленский, когда появятся свободные места по его квоте. Это произойдет в 2022 году, когда закончатся полномочия отстраненных судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Об этом пишет пресс-служба КСУ.

Там отметили, что согласно Конституции президент назначает в состав КСУ шесть судей.

«За период 2013–2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности на основаниях, определенных статьей 149 Конституции Украины», — говорится в сообщении.