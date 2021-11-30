Запорізький титано-магнієвий комбінат забрали у бізнесмена Фірташа і повернули у власність держави

Запорізький титано-магнієвий комбінат забрали у бізнесмена Дмитра Фірташа і повернули у власність держави. Рішення суду набрало чинності.
Про це пише пресслужба Фонду державного майна.
30 листопада Центральний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції та постановив передати акції заводу, які належали Фірташу, у власність держави.
«Перемога в апеляційному суді — результат наполегливої роботи команди Фонду держмайна і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Остаточне рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави дозволить залучити компетентного та чесного інвестора, який перетворить його на потужний промисловий актив завдяки продовженню модернізації та ефективному управлінню», — зазначив очільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.
- Господарський суд Запорізької області у серпні повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав компаніям з орбіти олігарха Дмитра Фірташа. У САП заявили, що замість модернізації кошти інвестора в розмірі $110 мільйонів витратили, щоб погасити борги комбінату перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.
- 18 червня РНБО України запровадила санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, і корупційних схем за кордоном.