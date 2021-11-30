Слідком Росії перевірить журналіста Бутусова через відео зі стріляниною з гаубиці

Слідчий комітет Росії вирішив перевірити та оцінити дії українського журналіста Юрія Бутусова через публікацію ним відео, на якому він стріляє з гаубиці.

Про це повідомляється на сайті Слідкому.

СК стверджує, що у низці джерел повідомлялося про нібито визнання Бутусовим можливої причетності «до загибелі деяких людей на Донбасі». Центральний апарат СК перевірить інформацію та дасть оцінку з погляду законодавства РФ у рамках «кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південного сходу України».