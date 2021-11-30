Следком России проверит журналиста Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы

Следственный комитет России решил проверить и оценить действия украинского журналиста Юрия Бутусова из-за публикации им видео, на котором он стреляет из гаубицы.

Об этом сообщается на сайте Следкома.

СК утверждает, что в ряде источников сообщалось о якобы признании Бутусовым возможной причастности «к гибели некоторых людей на Донбассе». Центральный аппарат СК проверит информацию и даст оценку с точки зрения законодательства РФ в рамках «уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины».