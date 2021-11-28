ДБР взялось за журналіста Бутусова. Він опублікував відео, на якому стріляє з артилерії

Державне бюро розслідувань перевірить дії журналіста Юрія Бутусова. Він оприлюднив відео, на якому стріляє з артилерії.

Про це пише пресслужба ДБР.

Бутусов на своїй Facebook-сторінці опублікував відео, як робить постріл з гаубиці Д-20 калібром 152 мм. На ньому він зазначає, що веде вогонь «по російських окупантах» за «кожне зерня 1933 року, за кожну жертву радянських репресій».

Спочатку дата та місце зйомки не вказувалися. На наступний день журналіст пояснив, що відео було знято дуже давно під час тренувань підрозділів територіальної оборони.

Однак на це відео відреагували у пресцентрі ООС та українській делегації в ТКГ. В ООС зазначили, що не застосовують на фронті зброю понад 100 мм, оскільки це заборонено Мінськими домовленостями.

«Об’єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань. Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців», — пояснили в пресцентрі ООС.

Представники української делегації в ТКГ зазначили, що такі відеозаписи грають на руку російській пропаганді, оскільки дозволяють звинувачувати Україну у використанні забороненого озброєння.

«Сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою, дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили. В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. […] Публікація подібних відео у такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні», — підкреслили там.

Згодом на ситуацію відреагували і в ДБР. Там розповіли, що слідчі вивчають це відео і попередньо встановили, що постріл відбувався за межами Операції об’єднаних сил.

«Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння», — підкреслили в ДБР.

Сам Бутусов назвав це помстою від президента Володимира Зеленського за суперечку, яка відбулася під час пресконференції. Тоді журналіст звинуватив Зеленського у брехні щодо спецоперації із затримання російських найманців «ПВК Вагнера», а також у тому, що в Офісі президента працюють російські агенти, які навмисно зірвали цю операцію.