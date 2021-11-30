Путінська «Єдина Росія» роздала перші 100 партквитків на Донбасі. МЗС України відреагувало

Російська партія «Єдина Росія» Володимира Путіна роздала на окупованому Донбасі перші 100 партійних квитків мешканцям ОРДЛО.

Як повідомляють «Новини Донбасу», про це у Донецьку заявив депутат Держдуми Росії Віктор Водолацький. Цю інформацію поширює і ресурс бойовиків ДАН.

Водолацький заявив, що всі, хто отримав партквитки — власники російських паспортів. Раніше ж повідомлялося, «Єдина Росія» готується прийняти до своїх лав «чиновників» з керівного складу «ДНР» та «ЛНР», серед яких ватажок першого угруповання Денис Пушилін.

На виборах до Держдуми у вересні цього року «Єдина Росія» відкрито проводила агітацію на Донбасі та «набрала» там найбільше голосів.

У Міністерстві закордонних справ України назвали це спробою врятувати партію від падіння рейтингів. У коментарі «Українській правді» та LB.ua речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що партія Путіна не принесе на Донбас мир і не врятує від злиднів. Він зазначив, що політагітація «Єдиної Росії» та відкриття осередків на Донбасі суперечать Мінським домовленостям та «нормандському формату».