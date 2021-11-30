Путинская «Единая Россия» раздала первые 100 партбилетов на Донбассе. МИД Украины отреагировали

Российская партия «Единая Россия» Владимира Путина раздала на оккупированном Донбассе первые 100 партийных билетов жителям ОРДЛО.

Как сообщают «Новости Донбасса», об этом в Донецке заявил депутат Госдумы России Виктор Водолацкий. Эту же информацию распространяет ресурс боевиков ДАН.

Водолацкий заявил, что все, кто получил партбилеты — владельцы российских паспортов. Ранее же сообщалось, что «Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников» из руководящего состава «ДНР» и «ЛНР», среди которых главарь первой группировки Денис Пушилин.

На выборах в Госдуму в сентябре этого года «Единая Россия» открыто проводила агитацию на Донбассе и «набрала» там больше всего голосов.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали это попыткой спасти партию от падения рейтингов. В комментарии «Украинской правде» и LB.ua спикер МИД Олег Николенко заявил, что партия Путина не принесет на Донбасс мир и не спасет от нищеты. Он отметил, что политагитация «Единой России» и открытие ячеек на Донбассе противоречат Минским договоренностям и «нормандскому формату».