В Україні «жовтих» зон карантину поменшало. «Червоними» залишаються 18 областей

В Україні скоротилася кількість областей у «жовтій» карантинній зоні — Закарпатська область перейшла до «помаранчевої».
Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоровʼя.
У «жовтій» зоні залишилися чотири області: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська. У «помаранчевій» зоні дві — Полтавська та Закарпатська області.
У «червоній» зоні карантину — Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська (включно з Київом), Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська Черкаська та Вінницька області.
- 24 листопада Кабінет міністрів запровадив нові обмеження в карантинних зонах. Тепер у «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.
- 25 листопада Львівська та Луганська області відмовилися виходити з «червоної» карантинної зони. У Львові карантин продовжили до 13 грудня.