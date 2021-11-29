В Україні «жовтих» зон карантину поменшало. «Червоними» залишаються 18 областей

В Україні скоротилася кількість областей у «жовтій» карантинній зоні — Закарпатська область перейшла до «помаранчевої».

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоровʼя.

У «жовтій» зоні залишилися чотири області: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська. У «помаранчевій» зоні дві — Полтавська та Закарпатська області.

У «червоній» зоні карантину — Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська (включно з Київом), Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська Черкаська та Вінницька області.