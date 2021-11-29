В Украине «желтых» зон карантина стало меньше. «Красными» остаются 18 областей

В Украине сократилось количество областей в «желтой» карантинной зоне — Закарпатская область перешла в «оранжевую».

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне остались четыре области: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская. В «оранжевой» зоне две — Полтавская и Закарпатская области.

В «красной» зоне карантина — Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская (включая Киев), Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская Черкасская и Винницкая области.