Міносвіти: Майже 3 тисячі невакцинованих освітян відсторонили від роботи

В Україні від роботи відсторонили 2,8 тисячі невакцинованих від COVID-19 педагогів.

Про це у Telegram повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тисячі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині — 384 і 281 особа відповідно», — написав він.

За словами міністра, зараз в Україні однією дозою щепилися 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти. Повний курс вакцинації пройшли вже понад 563 тисячі людей - це понад 86% від загальної кількості.