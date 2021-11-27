Міносвіти: Майже 3 тисячі невакцинованих освітян відсторонили від роботи

В Україні від роботи відсторонили 2,8 тисячі невакцинованих від COVID-19 педагогів.
Про це у Telegram повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
«На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тисячі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині — 384 і 281 особа відповідно», — написав він.
За словами міністра, зараз в Україні однією дозою щепилися 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти. Повний курс вакцинації пройшли вже понад 563 тисячі людей - це понад 86% від загальної кількості.
- Напередодні Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що з 9 грудня державних службовців та співробітників соціальних організацій почнуть відсторонювати від роботи, якщо вони не будуть щеплені від коронавірусу.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).