Минобразования: Почти 3 тысячи невакцинированных педагогов отстранили от работы

В Украине от работы отстранили 2,8 тысячи невакцинированных против COVID-19 педагогов.

Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

«К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тысячи педагогических работников учреждений общего среднего образования. Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях — 384 и 281 человек соответственно», — написал он.

По словам министра, сейчас в Украине одной дозой прививалось 96,5% работников учреждений общего среднего образования. Полный курс вакцинации прошли уже более 563 тысяч человек — это более 86% от общего количества.