Минобразования: Почти 3 тысячи невакцинированных педагогов отстранили от работы

В Украине от работы отстранили 2,8 тысячи невакцинированных против COVID-19 педагогов.
Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
«К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тысячи педагогических работников учреждений общего среднего образования. Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях — 384 и 281 человек соответственно», — написал он.
По словам министра, сейчас в Украине одной дозой прививалось 96,5% работников учреждений общего среднего образования. Полный курс вакцинации прошли уже более 563 тысяч человек — это более 86% от общего количества.
- Накануне Министерство здравоохранения сообщило, что с 9 декабря государственных служащих и сотрудников социальных организаций начнут отстранять от работы, если они не будут привиты от коронавируса.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма №028).