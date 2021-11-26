У Єгипті після реставрації відкрили Алею сфінксів. Вона стала найбільшим музеєм під відкритим небом у світі

У єгипетському місті Луксор після завершення реставрації відбулася церемонія відкриття давньої Алеї сфінксів. У ній взяв участь президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі.

Про це повідомляють ВВС та газета Ahram.

Міністр туризму Ель-Енані заявив, що Луксор став найбільшим музеєм просто неба у світі, оскільки відреставрована Алея сфінксів вперше з давніх часів зʼєднала храми Луксору та Карнака.

Наразі довжина Алеї сфінксів становить 2,7 км, на ній розташовано 1 057 статуй.

За час розкопок фахівці виявили 250 сфінксів із баранячими та 807 сфінксів із людськими головами. Проте робота археологів на Алеї сфінксів ще не закінчилася, планується, що дослідники ще кілька років шукатимуть стародавні статуї.