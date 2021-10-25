Єгипет планує до кінця року відкрити нову столицю та оголосив конкурс на назву для неї

Єгипет планує до кінця 2021 року відкрити нову адміністративну столицю країни та запропонував разом обрати назву й айдентику для неї. Про це повідомляє єгипетське видання Ahram.

Державний інженерний орган, який реалізовує проєкт нової столиці, пропонує надсилати свої пропозиції щодо назви та слогана для нової столиці, а також інноваційного логотипу і візуальної ідентичності. Візуальна айдентика нової столиці повинна «відбивати бачення держави щодо створення нових розумних міст і розвитку суспільства за допомогою науки, мистецтва, інновацій, сталого розвитку та сучасних технологій».

Громадяни можуть подати свої пропозиції сюди до 18 листопада. Комітет експертів, інтелектуалів і письменників розсортує і вивчить пропозиції. Ось сайт із проєктом нової столиці.