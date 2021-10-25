Египет планирует до конца года открыть новую столицу и объявил конкурс на название для нее

Египет планирует до конца 2021 года открыть новую административную столицу страны и предложил вместе выбрать название и айдентику для нее. Об этом сообщает египетское издание Ahram.

Государственный инженерный орган, который реализует проект новой столицы, предложил прислать свои предложения по выбору названия и слогана для новой столицы, а также инновационного логотипа и визуальной идентичности. Визуальная айдентика новой столицы должна «отражать видение государства по созданию новых умных городов и развитию общества посредством науки, искусства, инноваций, устойчивого развития и современных технологий».

Граждане могут подать свои предложения сюда до 18 ноября. Комитет экспертов, интеллектуалов и писателей рассортирует и изучит предложения. Вот сайт с проектом новой столицы.