В Египте после реставрации открыли Аллею сфинксов. Она стала самым большим музеем под открытым небом в мире

В египетском городе Луксоре после завершения реставрации прошла церемония открытия древней Аллеи сфинксов. В ней принял участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
Об этом сообщают ВВС и газета Ahram.
Министр туризма Эль-Энани заявил, что Луксор стал крупнейшим музеем под открытым небом в мире, поскольку отреставрированная Аллея сфинксов впервые с древних времен соединила храмы Луксора и Карнака.
Сейчас длина Аллеи сфинксов составляет 2,7 км, на ней расположено 1057 статуй.
За время раскопок специалисты обнаружили 250 сфинксов с бараньими и 807 сфинксов с человеческими головами. Но работы археологов на Аллее сфинксов еще не завершены, планируется, что ученые еще несколько лет будут искать древние статуи.
- Египет планирует до конца 2021 года открыть новую административную столицу страны и предложил вместе выбрать название и айдентику для нее.
- Ранее министр туризма и древностей Египта сообщил, что в музеях страны появятся украинские аудиогиды, а украинский язык станет обязательным для туристической отрасли Египта.
- Для украинцев Египет остается одним из самых популярных туристических направлений.