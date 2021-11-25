В Англії археологи знайшли на фермі віллу IV століття з рідкісною мозаїкою

В Англії археологи на фермі знайшли віллу пізньоримського періоду, а в ній — рідкісну римську мозаїку, що зображує битву грецького героя Ахілла з Гектором під час Троянської війни.

Про знахідку 25 листопада повідомила Historic England — це урядова організація, яка займається захистом історичного середовища Англії.

Віллу з мозаїкою знайшли у графстві Рутленд. У 2020 році син фермера та землевласника Джим Ірвін помітив «незвичайний глиняний посуд» на пшеничному полі та повідомив про це місцеву владу. На місце приїхали фахівці з Археологічної служби Університету Лестера разом із Historic England, провели розкопки та виявили мозаїку розміром 11 на 7 метрів.