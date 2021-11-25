В Англии археологи обнаружили на ферме виллу IV века с редкой мозаикой

В Англии на ферме нашли виллу позднеримского периода, а в ней — редкую римскую мозаику, которая показывает битву греческого героя Ахилла с Гектором во время Троянской войны.

О находке 25 ноября сообщила Historic England — это правительственная организация, которая занимается защитой исторической среды Англии.

Находку сделали в графстве Рутленд. В 2020 году сын фермера и землевладельца Джим Ирвин заметил «необычную глиняную посуду» на пшеничном поле и предупредил об этом местные власти. На место приехали археологи Археологической службы Университета Лестера вместе с Historic England, провели раскопки и обнаружили мозаику размером 11 на 7 метров.