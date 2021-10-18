В Британии музей покажет «самую старую звездную карту мира», которая датируется бронзовым веком

В Британском музее выставят древний объект, который считается самой старой звездной картой в мире. Об этом сообщает BBC.

Небесному диску из Небры 3 600 лет, он датируется бронзовым веком. Его обнаружили в Германии в 1999 году и он считается одной из важнейших археологических находок ХХ века.

У диска диаметр около 30 см, вес 2 кг и покрыт он сине-зеленой патиной, украшенной золотыми символами, которые представляют Солнце, Луну, звезды, солнцестояние и другие космические явления. По данным ЮНЕСКО, которая включила артефакт в свой глобальный список важных исторических документов, диск дает уникальную возможность заглянуть в ранние знания человечества о небесах.