Синоптики прогнозують в Україні у вихідні дощі та потепління — до +14 °С

В останні вихідні осені, 27—28 листопада, очікуються тепла для листопада погода та інтенсивні дощі в окремих регіонах України.

За даними Sinoptik.ua, нічні морози ненадовго відступлять — лише у трьох областях стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Завдяки теплим повітряним масам, що йдуть в Україну з боку Туреччини та Балканського півострова, у суботу температура повітря підвищиться в середньому до +6...+10 °С. Особливо тепло буде в південних областях і на південному сході — в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі очікується до +11...+14 °С. Найхолодніше (до +5...+7 °С), за прогнозом, буде в Івано-Франківській, Рівненській, Луганській та Донецькій областях. На сході також можливі нічні заморозки до -1 °С.

До того ж практично всю територію України в суботу охоплять дощі — хмарна погода без опадів буде лише в Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.