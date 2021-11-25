Синоптики прогнозируют в Украине в выходные дожди и потепление — до +14 °С

В последние выходные осени, 27—28 ноября, ожидаются теплая для ноября погода и интенсивные дожди в отдельных регионах Украины.

По данным Sinoptik.ua, ночные морозы ненадолго отступят — только в трех областях столбики термометров опустятся ниже нуля.

Благодаря теплым воздушным массам, которые идут в Украину со стороны Турции и Балканского полуострова, в субботу температура воздуха повысится в среднем до +6...+10 °С. Особенно тепло будет в южных областях и на юго-востоке — в Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре и Запорожье ожидается до +11...+14 °С. Холоднее всего (до +5...+7 °С), по прогнозу, будет в Ивано-Франковской, Ровенской, Луганской и Донецкой областях. На востоке возможны ночные заморозки до -1 °С.

К тому же практически всю территорию Украины в субботу охватят дожди — облачная погода без осадков будет только в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.