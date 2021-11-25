Компанія мільярдера Бренсона Virgin Galactic розіграла два квитки у космос. Їх виграла мешканка Антигуа і Барбуди

Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона розіграла два квитки на суборбітальний політ на борту космоплана. Їх виграла мешканка острівної держави Антигуа і Барбуда.

Про це повідомляється на сайті Virgin Galactic.

Розіграш двох квитків розпочався у липні цього року. За умовами конкурсу, переможець отримує два квитки — один для себе, а другий для людини, яку вибере сам. Заявки приймали до 1 вересня.

Квитки дісталися Кейші Шахафф — їй їх вручив особисто Річард Бренсон. Жінка розповіла, що хоче полетіти зі своєю 17-річною дочкою, яка навчається у Великій Британії. За її словами, дівчина мріє працювати у NASA.

Коли Шахафф полетить, наразі невідомо, її місце у черзі ще не визначене. Можна лише сказати, що вона буде однією із перших космотуристок Virgin Galactic.