В Австрії зупинили розслідування COVID-спалаху на гірськолижному курорті Ішгль. Провину закидали владі

Австрійська прокуратура припинила розслідувати спалах коронавірусу на австрійському гірськолижному курорті Ішгль, який стався на початку 2020 року. Прокуратура Інсбрука не знайшла доказів вини влади і не висуватиме звинувачень проти пʼяти підозрюваних.
Про це пише Deutsche Welle.
У прокуратурі заявили, що не знайшли доказів недбалості чиновників, яка могла б призвести до поширення коронавірусу.
Прокуратуру розкритикувала Австрійська асоціація захисту прав споживачів (VSV), яка підтримує позивачів у цій справі, заявивши, що та намагається «замʼяти скандальний провал влади». Раніше у VSV заявили, що проти влади Австрії може бути подано до 3 тисяч позовів.
- У лютому-березні 2020 року курорт Ішгль став осередком поширення коронавірусу. Місцеву владу звинуватили у недбалості, оскільки курорт закрили через два тижні після першого повідомлення про зараження туристів. Подібна ситуація була і на курорті Санкт-Антон.
- Вже наприкінці березня 2020 року проти уряду Австрії було подано кілька судових позовів із вимогою виплатити компенсації — VSV вимагала €100 тисяч.
- За даними Der Spiegel, на курорті Ішгль було інфіковано понад 11 тисяч людей, з яких близько 30 померли.
- У жовтні незалежна комісія з розслідування спалаху коронавірусу на двох курортах представила звіт. Згідно з ним, місцева влада ухвалила низку помилкових рішень, які призвели до зараження тисяч туристів із 45 країн і поширенню COVID-19 у Європі та США.