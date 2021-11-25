В Австрии остановили расследование COVID-вспышки на горнолыжном курорте Ишгль. Вину вменяли властям

Австрийская прокуратура прекратила расследовать вспышку коронавируса на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, которая произошла в начале 2020 года. Прокуратура Инсбрука не нашла доказательств вины властей и не будет выдвигать обвинения против пяти подозреваемых.
Об этом пишет Deutsche Welle.
В прокуратуре заявили, что не нашли доказательств халатности чиновников, которая могла бы привести к распространению коронавируса.
Прокуратуру раскритиковала Австрийская ассоциация защиты прав потребителей (VSV), которая поддерживает истцов в указанном деле, заявив, что та пытается «замять скандальный провал властей». Ранее в VSV заявили, что против властей Австрии может быть подано до 3 тысяч исков.
- В феврале-марте 2020 года курорт Ишгль стал очагом распространения коронавируса. Местные власти обвинили в халатности, поскольку курорт закрыли через две недели после первого сообщения о заражении туристов. Подобная ситуация была и на курорте Санкт-Антон.
- Уже в конце марта 2020 года против правительства Австрии было подано несколько судебных исков с требованием выплатить компенсации — VSV требовала €100 тысяч.
- По данным Der Spiegel, на курорте Ишгль были инфицированы более 11 тысяч человек, из которых около 30 умерли.
- В октябре независимая комиссия по расследованию вспышки коронавируса на двух курортах представила отчет. Согласно ему, местные власти приняли ряд ошибочных решений, которые привели к заражению тысяч туристов из 45 стран и распространению COVID-19 по Европе и США.