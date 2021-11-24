Україна отримала другий транш від МВФ у розмірі $699 млн

Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Кошти у розмірі $699 млн надійшли на рахунок Національного банку України.
Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко.
«Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент $699 млн). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви», — написав Шевченко.
Нагадаємо, 18 жовтня Міжнародний валютний фонд оголосив про успішне завершення роботи своєї місії в Україні. Наступного дня Рада ухвалила три законопроєкти про Нацбанк, які потрібні для отримання траншу МВФ.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже $5 мільярдів із негайним виділенням $2,1 мільярда першого траншу.
- Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року, із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року та 15 травня і 15 жовтня 2021-го. Розміри другого і третього траншу становлять по $700 мільйонів, третього — $560 мільйонів, завершального четвертого — $980 мільйонів.