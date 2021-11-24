Украина получила второй транш от МВФ в размере $699 млн

Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by. Деньги в размере $699 миллионов поступили на счет Национального банка Украины.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы», — написал Шевченко.