Украина получила второй транш от МВФ в размере $699 млн

Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by. Деньги в размере $699 миллионов поступили на счет Национального банка Украины.
Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы», — написал Шевченко.
Напомним, 18 октября Международный валютный фонд объявил об успешном завершении работы своей миссии в Украине. На следующий день Рада приняла три законопроекта о Нацбанке, которые нужны для получения транша МВФ.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти $5 миллиардов с немедленным выделением $2,1 миллиарда первого транша.
- После этого были определены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября 2021-го. Размеры второго и третьего транша составляют по $700 миллионов, третьего — $560 миллионов, завершающего четвертого — $980 миллионов.