Рада приняла три законопроекта о Нацбанке, которые нужны для получения транша МВФ

Верховная Рада на заседании 19 октября приняла законы № 5850, № 5852 и № 5853, которые необходимы для получения очередного транша МВФ.

Эти законопроекты вносят изменения в закон о Национальном банке Украины, которые имеют целью повысить политическую независимость регулятора.

Зконопроект № 5850 является ключевым из серии изменений в закон о Нацбанке. Одной из наиболее дискуссионных норм в нем есть изменение полномочий Совета Национального банка — наблюдательного органа, члены которого назначаются по квотам президента и парламента.

Документ предусматривает ограничения функционала Совета Нацбанка, и теперь он не сможет осуществлять анализ влияния денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предлагать изменения этой политики правлению НБУ.

Законопроект также устанавливает жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ (в частности, запрещается становиться членами совета НБУ лицам, которые привлекались к уголовной ответственности или тем, кто возглавлял банк, который Нацбанк признал неплатежеспособным).

Также теперь будет создан «кодекс этики» работников НБУ и скорректированы основания для увольнения главы Нацбанка и его заместителей.

В денежно-кредитной политике законопроектом предлагается предоставить Нацбанку право начислять проценты на средства, которые банки держат на счетах в Нацбанке. Также совершенствуются процедуры по управлению золотовалютными резервами Украины.