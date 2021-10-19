Рада ухвалила три законопроєкти про Нацбанк, які потрібні для отримання траншу МВФ

Верховна Рада на засіданні 19 жовтня ухвалила закони № 5850, № 5852 та № 5853, які необхідні для отримання чергового траншу МВФ.

Ці законопроєкти вносять зміни до закону про Національний банк України, які мають на меті підвищити політичну незалежність регулятора.

Зконопроєкт № 5850 є ключовим з серії змін до закону про Нацбанк. Однією з найбільш дискусійних норм у ньому є зміна повноважень Ради Національного банку — наглядового органу, члени якого призначаються за квотами президента та парламенту.

Відтак документ передбачає обмеження функціоналу Ради Нацбанку і тепер вона не зможе здійснювати аналіз впливу грошово-кредитної політики регулятора на соціально-економічний розвиток та надавати пропозиції до зміни цієї політики правлінню НБУ.

Законопроєкт також встановлює жорсткіші обмеження до потенційних членів Ради НБУ (зокрема, забороняється ставати членами ради НБУ особам, яких притягали до кримінальної відповідальності або тим, хто очолював банк, який Нацбанк визнав неплатоспроможним).

Також тепер буде створено «кодекс етики» працівників НБУ та скореговано підстави для звільнення голови Нацбанку і його заступників.

У грошово-кредитній політиці законопроєктом пропонується надати Нацбанку право нараховувати відсотки за коштами, які банки тримають на рахунках у Нацбанку. Також удосконалюються процедури з управління золотовалютними резервами України.