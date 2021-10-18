МВФ домовився з Україною щодо програми співпраці. Фонд готовий виділити $700 млн кредиту

Міжнародний валютний фонд оголосив про успішне завершення роботи своєї місії в Україні. Тепер Україна може розраховувати на $700 мільйонів кредиту.
Про це пише пресслужба МВФ.
У Фонді заявили, що віртуальна місія працювала з 21 вересня до 18 жовтня. Під час онлайн-перемовин з представники української влади вдалося досягти домовленостей на рівні персоналу (staff-level agreement). Тепер ці домовленості повинна формально затвердити Виконавча рада МВФ у листопаді.
«Команда місії Міжнародного валютного фонду і влади України досягли домовленості на рівні персоналу щодо оновленого набору економічної, фінансової та структурної політики, щоб допомогти впоратися з економічною кризою і кризою в галузі охорони здоровʼя, викликаною COVID-19, при збереженні макроекономічної і фінансової стабільності, зниження вразливості і усунення основних перешкод для приватних інвестицій», — зазначила очільниця місії Іванна Владкова-Холлар.
За її словами, основна увага в оновленій програмі стосуватиметься таких вимог для України:
- повернення фіскальної політики до умов, сумісних зі стійкістю держборгу, водночас захищаючи вразливі верстви населення;
- забезпечення незалежності НБУ та повернення інфляції до цільових показників;
- забезпечення фінансової стабільності банків;
- боротьба з корупцією та проведення судової реформи;
- зниження ролі держави в економіці та посилення корпоративного управління.
Там також зазначили, що запит України на продовження програми співпраці з МВФ до кінця червня 2022 року теж задовольнили.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже $5 мільярдів із негайним виділенням $2,1 мільярда першого траншу.
- Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року, із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року та 15 травня і 15 жовтня 2021-го. Розмір другого траншу становить $700 мільйонів, третього — $560 мільйонів, завершального четвертого — $980 мільйонів.
- Утім, цей план порушили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми Stand-by завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України. У червні та липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ, і ще низку поправок до законів.