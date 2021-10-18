МВФ домовився з Україною щодо програми співпраці. Фонд готовий виділити $700 млн кредиту

Міжнародний валютний фонд оголосив про успішне завершення роботи своєї місії в Україні. Тепер Україна може розраховувати на $700 мільйонів кредиту.

Про це пише пресслужба МВФ.

У Фонді заявили, що віртуальна місія працювала з 21 вересня до 18 жовтня. Під час онлайн-перемовин з представники української влади вдалося досягти домовленостей на рівні персоналу (staff-level agreement). Тепер ці домовленості повинна формально затвердити Виконавча рада МВФ у листопаді.

«Команда місії Міжнародного валютного фонду і влади України досягли домовленості на рівні персоналу щодо оновленого набору економічної, фінансової та структурної політики, щоб допомогти впоратися з економічною кризою і кризою в галузі охорони здоровʼя, викликаною COVID-19, при збереженні макроекономічної і фінансової стабільності, зниження вразливості і усунення основних перешкод для приватних інвестицій», — зазначила очільниця місії Іванна Владкова-Холлар.

За її словами, основна увага в оновленій програмі стосуватиметься таких вимог для України:

повернення фіскальної політики до умов, сумісних зі стійкістю держборгу, водночас захищаючи вразливі верстви населення;

забезпечення незалежності НБУ та повернення інфляції до цільових показників;

забезпечення фінансової стабільності банків;

боротьба з корупцією та проведення судової реформи;

зниження ролі держави в економіці та посилення корпоративного управління.

Там також зазначили, що запит України на продовження програми співпраці з МВФ до кінця червня 2022 року теж задовольнили.