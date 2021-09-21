Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні, 21 вересня, розпочинає роботу в Україні.

Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, пише «РБК».

«Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в режимі онлайн», — повідомив він.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі $750 мільйонів.