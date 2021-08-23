Україна виконала всі вимоги для отримання траншу від ЄС

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це він повідомив під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

«Для нас важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього року. Україна виконала умови для його отримання», — сказав глава уряду.