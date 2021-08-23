Україна виконала всі вимоги для отримання траншу від ЄС

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Про це він повідомив під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.
«Для нас важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього року. Україна виконала умови для його отримання», — сказав глава уряду.
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що Євросоюз мобілізував «безпрецедентну фінансову й технічну допомогу для України». За його словами, надання у 2020 році першого траншу в розмірі 600 мільйонів євро стало ознакою солідарності ЄС з Україною.
«Україна доклала значних зусиль у виконанні умов програми макрофінансової допомоги ЄС для отримання другого траншу. Виходячи з попереднього аналізу, ці умови у широкому сенсі були виконані», — наголосив Домбровскіс.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже пʼять мільярдів доларів із негайним виділенням 2,1 мільярда доларів першого траншу.
- Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року і 15 травня і 15 жовтня — 2021-го. Розміри другого і третього траншу становлять по 700 мільйонів доларів, третього — 560 мільйонів доларів і завершального четвертого — 980 мільйонів доларів.
- Утім, цей план порушили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми Stand-by завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.
- У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ, та ще низку поправок до законів.