Украина выполнила все требования для получения транша от ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
Об этом он сообщил во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
«Для нас важным шагом поддержки станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила все условия для его получения», — сказал глава правительства.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии отметил, что Евросоюз мобилизовал «беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины». По его словам, предоставление в 2020 году первого транша в размере 600 миллионов евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.
«Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы макрофинансовой помощи ЕС, чтобы получить второй транш. Исходя из предварительного анализа, эти условия в широком смысле были выполнены», — подчеркнул Домбровскис.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти пять миллиардов долларов с немедленным выделением 2,1 миллиарда долларов первого транша.
- После этого были определены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября — в 2021 году. Размеры второго и третьего транша составляют по 700 миллионов долларов, третьего — 560 миллионов долларов и завершающего четвертого — 980 миллионов долларов.
- Впрочем, этот план нарушили. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
- В июне-июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, и еще ряд поправок к законам.