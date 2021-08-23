Украина выполнила все требования для получения транша от ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом он сообщил во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

«Для нас важным шагом поддержки станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила все условия для его получения», — сказал глава правительства.