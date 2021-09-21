Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда сегодня, 21 сентября, начинает работу в Украине.
Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, пишет «РБК».
«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждать с властями Украины первый пересмотр программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в режиме онлайн», — сообщил он.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере $750 миллионов.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти $5 миллиардов с немедленным выделением $2,1 миллиарда первого транша.
- После этого были определены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября 2021-го. Размеры второго и третьего транша составляют по $700 миллионов, третьего — $560 миллионов, завершающего четвертого — $980 миллионов.
- Впрочем, этот план нарушили. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
- В июне и июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, а также ряд поправок к законам.