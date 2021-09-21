Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда сегодня, 21 сентября, начинает работу в Украине.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, пишет «РБК».

«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждать с властями Украины первый пересмотр программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в режиме онлайн», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере $750 миллионов.