В МВФ подтвердили виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

В Международном валютном фонде подтвердили, что проведут виртуальный визит в Украину в сентябре.

Об этом заявил глава пресс-офиса МВФ Джерри Райс, пишет Укрінформ.

«Работа виртуальной оценочной миссии в Украине запланирована позднее в этом месяце. Конкретные даты объявят, как обычно, ближе к началу ее работы, однако это будет позже в этом месяце», — сказал Райс.

Он заявил, что МВФ продолжит сотрудничество с Украиной по действующей программе stand-by и выполнению договоренностей. Миссия МВФ проведет их обзор и будет принимать решение о выделении следующего транша.

«Мы сосредоточимся на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального состояния и так далее», — отметил представитель МВФ.