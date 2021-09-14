Премьер Шмыгаль: Миссия МВФ прибудет в Украину 18 сентября

Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 18 сентября. По его словам, она будет завершающей в «подготовке и выдаче следующего [второго] транша».

«18 числа [сентября] подтверждено, что в Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, она будет онлайн-миссией, поскольку растет заболеваемость коронавирусом [...]. Мы выполнили все условия. Все бенчмарковые показатели, которые были установлены в меморандуме с МВФ, Украина выполнила. Поэтому мы ожидаем положительного завершения этой миссии и ожидаем, что, ориентировочно, конец ноября или начало декабря — это дата, когда возможен транш МВФ», — сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что второй транш должен быть в размере $750 миллионов.

Как передает «Экономическая правда», в представительстве МВФ в Украине дату визита пока не подтвердили.