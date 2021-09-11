Миссия МВФ приедет в Украину в течение следующих 12 дней. Они должны предоставить Киеву второй транш

В течение следующих 10—12 дней (ориентировочно, до 23 сентября) Международный валютный фонд отправит свою миссию в Украину. В Киеве они должны разработать соглашение по программе кредитования stand-by.
Об этом во время дискуссионной панели в рамках «Ялтинского экономического форума» сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.
«Программа stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макростабильности и намерен подготовить Украину к следующему раунду структурных реформ. В течение 10—12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы разработать соглашение по stand-by и поддержать экономику Украины», — отметил Рашкован.
Он отметил, что Украина хорошо проходит экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Также сказал, что запланированный рост экономики на 3—4% — это недостаточно, нужно активнее работать с этим вопросом.
По его словам, цель Международного валютного фонда заключается в том, чтобы Украина со временем выровнялась в экономическом росте со своими соседями.
«Вопрос заключается в том, что дальше? Рост в 3—4%, запланированный в Украине, неплохой, однако программа МВФ предусматривает, чтобы Украина экономически выровнялась со своими соседями. Для этого Украине нужно больше роста, чем в Польше, Венгрии, Турции. Мировая экономика будет расти на 6%, поэтому мы должны стремиться к такому же росту. МВФ готов поддержать Украину в разработке политики, которая поможет решить эти вопросы», — резюмировал Рашкован.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти $5 миллиардов с немедленным выделением $2,1 миллиарда первого транша.
- После этого были определены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября 2021-го. Размеры второго и третьего транша составляют по $700 миллионов, третьего — $560 миллионов, завершающего четвертого — $980 миллионов.
- Впрочем, этот план нарушили. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
- В июне и июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, а также ряд поправок к законам.