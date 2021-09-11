Миссия МВФ приедет в Украину в течение следующих 12 дней. Они должны предоставить Киеву второй транш

В течение следующих 10—12 дней (ориентировочно, до 23 сентября) Международный валютный фонд отправит свою миссию в Украину. В Киеве они должны разработать соглашение по программе кредитования stand-by.

Об этом во время дискуссионной панели в рамках «Ялтинского экономического форума» сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

«Программа stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макростабильности и намерен подготовить Украину к следующему раунду структурных реформ. В течение 10—12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы разработать соглашение по stand-by и поддержать экономику Украины», — отметил Рашкован.