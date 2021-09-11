Місія МВФ приїде в Україну впродовж наступних 12 днів. Вони повинні надати Києву другий транш

Упродовж наступних 10—12 днів (орієнтовно, до 23 вересня) Міжнародний валютний фонд відправить свою місію до України. У Києві вони повинні опрацювати угоду за програмою кредитування stand-by.

Про це під час дискусійної панелі в рамках «Ялтинського економічного форуму» повідомив заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

«Програма stand-by фокусує свою увагу на підтримці макростабільності та має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ. Протягом 10—12 днів МВФ спрямує місію, яка працюватиме над тим, щоби опрацювати угоду щодо stand-by та підтримати економіку України», — зазначив Рашкован.